Sma Campania tensioni sindacali | accuse da due segretari

Una giornata di forte tensione alle relazioni sindacali di Sma Campania, con accuse reciproche tra i segretari Vincenzo Pirozzi e Domenico Merolla. Le contestazioni si riflettono su due azioni distinte, volte a tutelare i diritti e la sicurezza dei lavoratori della societĂ regionale partecipata. Quali sono le radici di questo scontro e quali potrebbero essere le conseguenze per il futuro di Sma Campania? Restate con noi per scoprirlo.

Tempo di lettura: 2 minuti Relazioni sindacali alla Sma Campania, giornata di tensioni. Lo afferma una nota congiunta di Vincenzo Pirozzi (segretario provinciale Confintesa) e Domenico Merolla (segretario generale Fial Ambiente e Servizi). I sindacalisti riferiscono di “due distinte azioni”, intraprese oggi, per “l’esercizio delle tutele dei diritti e della sicurezza di tutti i Lavoratori di Sma e della stessa SocietĂ partecipata di Regione”. Per entrambi i casi, tuttavia, Pirozzi e Merolla parlano di “silenzio assoluto” dei “vertici di Sma”. Nella sede della societĂ , al Centro Direzionale, inoltre non sarebbe stata consentita “ la celebrazione dell’assemblea retribuita dei Lavoratori”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sma Campania, tensioni sindacali: accuse da due segretari

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Regione Campania, tasse più alte e sindacati all'attacco: «Danno all'economia» - Indispettiti anche dalla difesa deluchiana secondo cui «alla fine per i campani non ci saranno aumenti perché a livello nazionale sono previste ...

Covid, De Luca: "Campania in zona Rossa". E accusa: "I sindaci delle grandi città non hanno fatto nulla" - "Si sta lavorando per produrre i vaccini in Campania" Un altro fronte di polemiche con il governo è sui vaccini: "Ancora oggi abbiamo una sperequazione nella distribuzione di vaccini -

Anci Campania e sindacati, firmato l'accordo per attuare il Pnrr: «Una Campania più equa e giusta» - Uil firmano un importante accordo di convenzione che ha come focus principale il Pnrr che costituisce, sostengono i firmatari, «lo strumento fondamentale ...