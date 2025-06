Slalom tra buche in via Prampolini | La petizione? Non è servita a nulla

Tra Cento e Dosso, la strada di via Prampolini si trasforma in un vero e proprio slalom tra buche, mettendo a dura prova automobilisti e residenti. Nonostante la petizione 232 e il nulla di fatto, il dissesto persiste, causando disagio e preoccupazione. Questa via, vitale per molte comunitĂ , necessita di interventi urgenti da parte delle amministrazioni coinvolte. A...

Tra Cento e Dosso, c’è una strada sulla quale automobilisti, residenti e chi si deve recare alle attivitĂ , non trovano pace a causa della strada dissestata, rattoppata e che pur avendo il si del comune di Cento ai lavori necessari, non sta invece vedendo azione decisiva da parte del comune di Terre del Reno. Una strada utilizzata da utenti di entrambe le municipalitĂ e non solo, per recarsi dai residenti, nei fondi o nelle attivitĂ presenti. A riportare la luce sulla questione è Maura Battaglia, consigliera comunale di Terre del Reno, capogruppo di maggioranza, che chiede un’azione che possa portare concretamente alla sistemazione definitiva della strada condivisa dai due comuni e presentando una interpellanza urgente in merito alle condizioni di via Prampolini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Slalom tra buche in via Prampolini: "La petizione? Non è servita a nulla"

