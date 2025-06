Sisma e lotta allo spopolamento Il valore chiave del Terzo Settore | Decisivo per la nostra battaglia

Il Terzo Settore si rivela come alleato fondamentale nella sfida di ricostruzione e rinascita dei territori colpiti dal sisma, combattendo lo spopolamento e rafforzando le comunità locali. Durante il convegno "La ricostruzione sociale", svoltosi a Macerata, si è discusso di strategie e iniziative che pongono al centro il valore della solidarietà e dell'impegno civico. È un momento cruciale per riconoscere il ruolo decisivo di questo settore nel plasmare un futuro più sostenibile e resiliente per le aree interne.

Il ruolo strategico del Terzo Settore nello sviluppo dei territori e sul contrasto allo spopolamento del cratere. Questo il tema al centro del convegno dal titolo "La ricostruzione sociale: ripartire dalle comunità combattendo lo spopolamento", che si è tenuto al teatro Don Bosco di Macerata ieri, con la partecipazione di numerose autorità, tra cui il Vescovo di Macerata Nazzareno Marconi, il sindaco Sandro Parcaroli, il Prefetto Isabella Fusiello, l’assessore alle Politiche sociali di Macerata Francesca D’Alessandro, e il Commissario straordinario Guido Castelli. Fra gli argomenti trattati, quelli della "restanza", della famiglia, delle nuove generazioni, dell’inclusione e dei progetti legati all’iniziativa Next Appennino che riguardano l’area del cratere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sisma e lotta allo spopolamento. Il valore chiave del Terzo Settore: "Decisivo per la nostra battaglia"

