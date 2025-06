Sinner spiazza Roddick | Io non lo avrei fatto quel gesto

Una delle più emozionanti e intense degli ultimi tempi, una battaglia che ha lasciato il pubblico senza fiato. Sinner e Alcaraz hanno regalato un match leggendario, dimostrando che nel tennis la passione e la determinazione fanno la differenza. Nonostante il rammarico per l'esito, questa partita resterà impressa negli annali come esempio di pura adrenalina. La domanda ora è: quale sarà il prossimo capitolo di questa incredibile rivalità?

Una partita pazzesca, durata 5 ore e 29 minuti e finita al quinto set, con il grande rammarico per Jannik Sinner, tornato a casa dal Roland Garros con una sconfitta nonostante la possibilità dei tre match point nel quarto set, sul 5-3. Alla fine ha avuto la meglio Carlos Alcaraz al tie break del quinto, vincendo una partita spettacolare sin dagli inizi. Piaciuta moltissimo anche ad Andy Roddick, come ammesso nel suo podcast: “Una delle più grandi partite di tutti i tempi e chi non la pensa in questo modo vuol dire che vive di nostalgia — ha detto — E1 assurdo il livello che hanno raggiunto questi due atleti, hanno spinto il gioco a punti mai visti prima. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinner spiazza Roddick: "Io non lo avrei fatto quel gesto"

