Sinner perde ma resta primo Jannik numero 1 anche dopo Wimbledon

Jannik Sinner ha dimostrato ancora una volta di essere un campione dentro e fuori dal campo. Nonostante la sconfitta epica contro Carlos Alcaraz nella finale di Roland Garros 2025, il talento azzurro mantiene il primato mondiale, confermando la sua posizione di leader nel tennis internazionale. La passione, la determinazione e la forza mentale di Sinner sono la vera vittoria di questa stagione, e il suo percorso è destinato a riservargli ancora grandi successi.

(Adnkronos) – Jannik Sinner ha perso la finale del Roland Garros 2025 contro Carlos Alcaraz, ma rimarrĂ numero uno del mondo. Il tennista azzurro ha sfidato ieri, domenica 9 giugno, lo spagnolo nell'ultimo atto dello Slam parigino, uscendo sconfitto da una battaglia epica da oltre 5 ore, con il secondo della classifica Atp, che arrivava a Parigi da campione in carica, che si è imposto in cinque set al super tie break.  Sinner, in ogni caso, ha migliorato il risultato dello scorso anno, quando venne eliminato, proprio da Alcaraz, in semifinale facendo un ulteriore scatto in testa al ranking e assicurandosi la certezza di rimanere numero uno almeno fino al termine di Wimbledon, prossimo Slam in programma dal dal 30 giugno al 13 luglio 2025.

