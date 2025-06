Sinner Panatta | Saranno sempre finali con Alcaraz solo Musetti può batterli

Il mondo del tennis sta assistendo a un duello epico tra Sinner e Alcaraz, destinato a segnare un’epoca. Adriano Panatta sottolinea come questi due campioni siano ormai in una posizione di supremazia, lasciando gli altri lontani. Ma attenzione, perché Musetti potrebbe essere l’unico a interrompere questa striscia di finali, puntando a riscrivere le regole del gioco. La sfida è aperta e il futuro promette grandi emozioni.

(Adnkronos) – Sinner contro Alcaraz, Alcaraz contro Sinner. Meglio abituarsi perché la rivalità tra l’azzurro e lo spagnolo segnerà un’epoca nel tennis. Ne è convinto Adriano Panatta, che si esprime all’Adnkronos dopo la finale del Roland Garros vinta dall’iberico. “Alcaraz e Sinner sono una o due spanne sopra tutti gli altri quindi dobbiamo abituarci a vederli quasi sempre in finale perché non vedo chi possa batterli. L’unico forse è Musetti perché è quello con più talento di tutti gli altri e secondo me, in futuro, potrebbe essere quello che li metterà in difficoltà, se riesce ovviamente a migliorare ancora qualche cosa del suo gioco e del suo rendimento”, dice Panatta. 🔗 Leggi su Seriea24.it