Sinner Panatta | Non porta il pubblico dalla sua parte Atteggiamento e sguardo sono come il suo gioco freddo e…

Durante la finale di Roland Garros tra Sinner e Alcaraz, il pubblico parigino ha scelto il lato del giovane spagnolo, lasciando l’italiano in ombra. Adriano Panatta, nel podcast “La telefonata”, analizza il motivo: secondo lui, l’atteggiamento freddo e lo sguardo distaccato di Sinner non riescono a coinvolgere i tifosi come invece fa il suo rivale. Ma cosa può fare il tennista altoatesino per cambiare questa percezione?

Domenica pomeriggio durante la finale del Roland Garros tra Sinner-Alcaraz, vinto da quest'ultimo in cinque set dopo 5 ore 29 minuti, il pubblico parigino è stato tutto per il tennista spagnolo. A riguardo Adriano Panatta nel podcast "La telefonata" ha spiegato perchè secondo lui l'altoatesino è meno amato del suo rivale. "Non è il tipo

