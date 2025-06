Sinner non si parla che di lei | a Parigi l’hanno vista tutti

A Parigi, l'attenzione è tutta per lei, protagonista indiscussa di un episodio che ha catturato l'intera città e i social network. La sua reazione, intensa e palpabile, testimonia quanto sia difficile affrontare le sconfitte, soprattutto in un contesto così prestigioso come il torneo di tennis. Ma, come spesso succede, dalla sconfitta nasce la forza per tornare più determinati. E ora, la sua storia continua, pronta a riscrivere i suoi successi futuri.

Era a Parigi insieme a Jannik Sinner e se ne sono accorti decisamente tutti: sui social network si sta parlando solo ed esclusivamente di lei. Non l’ha presa bene, ma non ne siamo sorpresi. Nessuno, al posto suo, l’avrebbe presa in maniera diplomatica. Non dopo aver sprecato 3 championship point e aver perso, di fatto, la possibilità di mettere le mani sull’ambitissima coppa dei moschettieri. Perché è vero, quello sì, che a volte si vince e che a volte si perde, ma è altrettanto vero che perdere così lascia, inevitabilmente, l’amaro in bocca. (AnsaFoto) – Ilveggente Non ci sorprende affatto, dunque, che Jannik Sinner, adesso, voglia un po’ di tempo per sé. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Sinner, non si parla che di lei: a Parigi l’hanno vista tutti

In questa notizia si parla di: Sinner Parigi Tutti Parla

Sinner, chapeau! Domina Rublev senza fatica sulla terra rossa di Parigi e vola ai quarti - Jannik Sinner continua a stupire il mondo del tennis! Dopo una vittoria schiacciante contro Lehecka, ha domato Rublev con un gioco magistrale, dimostrando che la sua crescita è inarrestabile.

TUTTI I PRECEDENTI TRA QUESTI DUE FENOMENI Tutti i precedenti tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, con lo spagnolo che dopo la vittoria al Roland Garros conduce 8-4 Masters 1000 di Parigi, 2021 Wimbledon, 2? Partecipa alla discussione

Il grande giorno è arrivato. Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz nella finale che tutti aspettavamo. La terra rossa di Parigi è pronta a incoronare un nuovo re. #RolandGarros Partecipa alla discussione

Sinner vs Alcaraz, il 12° atto vale il trono di Parigi: precedenti e highlights; Il sogno di Musetti e Sinner, azzurri contro tutti a Parigi. Wilander: “Come Agassi e Sampras”; Roland Garros, Sinner-Alcaraz la finale che tutti sognavano: Jannik sfida la sua kryptonite.

Sinner, non si parla che di lei: a Parigi l’hanno vista tutti - Era a Parigi insieme a Jannik Sinner e se ne sono accorti decisamente tutti: sui social network si sta parlando solo ed esclusivamente di lei.

Sinner: «Ho dato tutto quello che avevo, questa volta non è bastato. Congratulazioni ad Alcaraz» - Il giorno dopo fa ancora più male: Jannik Sinner deve smaltire l'amarezza dopo la sconfitta in finale a Parigi contro Carlos Alcaraz.

Federer: “A Parigi hanno vinto in tre. Alcaraz, Sinner e il tennis” - L’ex fuoriclasse svizzero è solo uno dei tanti che hanno commentato la finale del Roland Garros.