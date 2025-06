Sinner nega ma Laila Hasanovic è onnipresente | il gossip impazza sulla nuova fiamma del tennista

Il gossip infiamma il mondo del tennis e della moda, mentre Jannik Sinner si trova al centro di un vortice di voci e smentite. Dopo la finale di Roma e il suo ritorno in campo, l'attenzione si sposta sulla misteriosa visita a Copenaghen, dove è stato paparazzato con Laila Hasanovic. Ma cosa c'è di vero dietro queste insinuazioni? Il campione altoatesino ha parlato di...

Subito dopo la sconfitta nella finale di Roma un mese fa, nel primo torneo che ha giocato dopo la sospensione di tre mesi per il caso Clostebol, Jannik Sinner √® volato misteriosamente a Copenaghen. Qui √® stato pizzicato a passeggio con Laila Hasanovic, 25enne modella danese di origine bosniaca gi√† balzata agli onori delle cronache rosa per un flirt con il pilota Mick Schumacher. Il campione altoatesino ha smentito qualunque flirt, parlando di semplici ‚Äúservizi fotografici‚ÄĚ da realizzare nella capitale danese. Tutto sarebbe finito l√¨, se non fosse che Laila Hasanovic √® stata avvistata tra il pubblico del Philippe Chatrier, durante l‚Äôepica finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, di qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it