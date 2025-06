Sinner mi ha fatto tenerezza Il tifo francese? Alcaraz ha fatto delle cose che non si possono fare | l’opinione di Panatta

Adriano Panatta ha condiviso la sua emozionante riflessione sulla finale di Roland Garros, un duello che resterà nella storia del tennis. Tra tenerezza per il tifo francese e ammirazione per Alcaraz, Panatta ha elogiato entrambi i finalisti, sottolineando come Sinner abbia avuto occasioni d’oro da non perdere. Se lo avesse aggredito, il risultato avrebbe potuto essere diverso; un episodio che invita a riflettere sulle sfumature del gioco e della fortuna.

“Mi ha fatto una tenerezza alla fine. Non pensavo mai che potesse perderla a quel punto”. Adriano Panatta è tornato a parlare di Jannik Sinner e della finale del Roland Garros durante il podcast La Telefonata, con Paolo Bertolucci. Lo ha fatto elogiando entrambi i finalisti, che hanno regalato al pubblico un match da record. Una partita in cui Sinner ha sprecato tre match point consecutivi, sul 5-3 e 0-40 del quarto set: “Se lo avesse aggredito, l’altro non avrebbe avuto nessuna possibilità”, ha spiegato Panatta. Da lì è girato la finale, con Alcaraz che è riuscito a svoltare. Ma l’ex tennista ha voluto sottolineare la grande partita di Sinner e il grande dispiacere per come sia finita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sinner mi ha fatto tenerezza. Il tifo francese? Alcaraz ha fatto delle cose che non si possono fare”: l’opinione di Panatta

