Sinner le reazioni vip alla finale di Parigi E la Formula 1 tifa Jannik

Le reazioni dei vip alla finale di Parigi tra Sinner e Alcaraz si sono fatte sentire, dimostrando quanto questo match abbia scosso l’universo sportivo. L’attenzione è tutta su Jannik, che con il suo talento ha conquistato il cuore di molti, e la Formula 1 non perde occasione per tifare il giovane azzurro. Un evento epico che resterà nella memoria: e ora, scopriamo cosa hanno detto i protagonisti e gli appassionati.

(Adnkronos) – La finale del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è destinata a rimanere della storia dello sport. L'azzurro è stato battuto dallo spagnolo nell'ultimo atto dello Slam parigino dopo un'epica partita di 5 ore e 29 minuti, la seconda finale più lunga di sempre dopo quella degli Australian Open 2012, quando Novak Djokovic battè Rafa Nadal in 5 ore e 53 minuti. A godersi lo spettacolo tifosi e appassionati di tennis, che hanno tifato per l'uno o per l'altro, ma che alla fine sono usciti estasiati dal match del Philippe-Chatrier. E tra le reazioni alla partita ci sono anche quelle di attori, ex giocatori e sportivi, che hanno voluto condividere sui social le loro emozioni.

