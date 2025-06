Sinner chi è la nuova fidanzata ex del figlio di Michael Schumacher

Laila Hasanovic, modella danese, era in tribuna a vedere la partita e non sono passati inosservati gli sguardi e le attenzioni tra i due. Sembrerebbe quindi che Sinner abbia ritrovato il sorriso e l’amore, alimentando le voci di una nuova relazione che sta facendo parlare il mondo dello sport e della moda. Chi sarà davvero questa misteriosa figura al suo fianco? Il suo cuore sembra aver scelto di nuovo, e il gossip non aspetta altro che scoprire i dettagli di questa intrigante storia.

C'è un nuovo amore nella vita di Jannik Sinner, o almeno così sembra dopo la finale del Roland Garros - persa contro lo spagnolo Carlos Alcaraz -, che ha avuto una spettatrice d'eccezione.

