Sinner-Alcaraz | una finale epica a Parigi ora obiettivo Wimbledon

livello delle grandi sfide leggendarie. La tensione, l’emozione e il talento si sono fusi in un incontro che resterà impresso nella memoria di tutti gli appassionati. Ora, con questa prova di forza, Sinner e Alcaraz si preparano a scrivere nuovi capitoli di una rivalità destinata a diventare storica, puntando dritti verso Wimbledon.

Paolo Bertolucci, lei di partite giocate e viste ne conta non poche. Come commenta la finale senza respiro di Parigi Sinner-Alcaraz che tanto ci ha fatto soffrire? "Entra di diritto sul podio di quelle più belle della storia. Si sono viste sfide epiche in passato, ma quella di domenica era una finale in uno Slam, tre set su cinque, sul Centrale di Parigi. Avrebbero potuto giocarla anche da soli, senza arbitro. C'era davvero tutto. La metto sul piano di Djokovic-Federer a Wimbledon nel 2019. Non me ne vengono in mente tante altre". Proviamo a entrare nella mente di Sinner, magnifico per cinque ore e mezzo ma sconfitto.