Simone Pepe | Conte alla Juve stravolse il modo di pensare il calcio in allenamento era si salvi chi può

Simone Pepe svela come Antonio Conte abbia rivoluzionato la Juventus, trasformando il pensiero e le strategie calcistiche. Con la sua visione innovativa, Conte ha introdotto cambiamenti radicali a livello tattico, fisico e di mentalità , portando il club a nuovi successi. La sua capacità di adattarsi e innovare ha scritto una nuova pagina nella storia bianconera, rendendo il suo metodo un punto di riferimento ancora oggi. Ma come riuscì a cambiare realmente la squadra?

L'ex calciatore della Juventus Simone Pepe ha raccontato alla Gazzetta dello Sport come i calciatori hanno vissuto Antonio Conte in panchina. Pepe: «Conte alla Juve stravolse il modo di pensare il calcio». Come fece Conte a cambiare la storia della Juve? « Stravolgendo il modo di pensare calcio. Portò un cambiamento totale nel lavoro a livello tattico, fisico, delle conoscenze. Iniziammo in ritiro con il 4-2-4, ma l'arrivo di Vidal lo spinse a modificare il modulo. Ci sono due aspetti in cui Conte non ha rivali: la preparazione della gara e la comunicazione con i giocatori. Tocca sempre i tasti giusti.

Pepe: «Annata difficile, per la Juve era importante raggiungere l’obiettivo Champions. Sul ritorno di Conte…» – VIDEO - Simone Pepe, ex giocatore della Juventus, ha commentato l'attuale stagione del club durante l'evento di beneficenza della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup.

