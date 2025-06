Simona Ventura mi bocciò a X Factor Disse che ero poco credibile e non le piacevo per com’ero vestita Non capì nulla di me ma la ringrazio | così Serena Brancale

Serena Brancale, artista dalle mille sfumature, ha attraversato un anno di grandi traguardi, dal successo a "Like A Star" alla partecipazione a Sanremo con "Anema e Core". Nonostante le critiche, come quelle di Simona Ventura, che l’ha bocciata a X Factor, Serena ha dimostrato di credere in sé stessa, valorizzando il suo talento e la sua personalità. In un’intervista al Messaggero, l’artista ha condiviso sogni, sfide e progetti futuri, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama musicale italiano.

Serena Brancale è impegnata come giudice nello show di Amadeus “Like A Star”, in onda ogni mercoledì in prime time sul Nove, ma anche nella promozione del nuovo singolo dell’estate in duetto con Alessandra Amoroso “Serenata”. Un anno ricco di soddisfazioni per la cantautrice che ha calcato anche l’ultimo palco del Festival di Sanremo con la canzone “Anema e Core”. In una intervista rilasciata a Il Messaggero sabato 7 giugno, l’artista ha ricordato: “Nel 2009 mi presentai a X Factor. Cantai ‘Non mi Chiedere’ scritta da Paola Cortellesi, ma fui scartata. Simona Ventura disse che ero poco credibile e non le piacevo per come ero vestita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Simona Ventura mi bocciò a X Factor. Disse che ero poco credibile e non le piacevo per com’ero vestita. Non capì nulla di me, ma la ringrazio”: così Serena Brancale

