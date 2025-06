Simona Malpezzi Pd | Analizzare il voto e ripartire dallo ius scholae

Simona Malpezzi del Pd invita a riflettere sui risultati elettorali, sottolineando l'importanza di un'analisi approfondita. "Abbiamo avvertito alcuni segnali di allarme, soprattutto sul fronte lavoro, che richiedono un cambiamento di rotta verso temi più futuri come i salari," spiega. La senatrice riflette sulla politicizzazione dei referendum e insiste: "Per rilanciare il partito, serve una direzione strategica ad hoc, da affrontare con lucidità e visione."

"Questo risultato andrà analizzato. Noi alcuni alert li avevamo dati in direzione: quelli sul lavoro erano referendum con temi legati al passato, mentre serve uno sguardo sul futuro e serve parlare di salari. E poi politicizzare i referendum, come è stato fatto, è stato sbagliato". Lo dice, raggiunta dall'Ansa, la senatrice del Pd Simona Malpezzi, dell'area rifomista. "Serve una direzione del partito ad hoc - ha aggiunto - da affrontare con atteggiamento costruttivo. Questo voto va analizzato in prospettiva futura, per il ruolo che il Pd deve giocare nel Paese. Dobbiamo occuparci di chi è andato, come di chi non è andato a votare.

