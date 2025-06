Simest intesa con la Regione Calabria | Così aiuteremo le imprese locali a esportare i loro prodotti

Simest, società leader nell’internazionalizzazione, insieme alla Regione Calabria, annunciano una collaborazione strategica per potenziare le aziende locali nel mercato globale. Grazie a questo accordo, le imprese calabresi riceveranno un supporto concreto e mirato per esportare i loro prodotti con maggiore facilità e successo. È l’inizio di un percorso di crescita e internazionalizzazione che aprirà nuove opportunità per il territorio calabrese, rafforzando la sua presenza sui mercati esteri.

Simest, società per l’internazionalizzazione delle imprese del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, e la Regione Calabria hanno firmato oggi un accordo di collaborazione a supporto della crescita sui mercati esteri delle imprese del territorio. Il protocollo d’intesa, spiega la nota, è stato firmato dall’ad di Simest, Regina Corradini D’Arienzo, e dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Con l’accordo prende il via un’attività di collaborazione volta a promuovere nuove iniziative a sostegno dell’internazionalizzazione delle aziende calabresi e delle rispettive filiere produttive in tutti i Paesi in cui opera Simest al fine di aumentare il grado di penetrazione del Made in Italy nei mercati esteri e il livello delle esportazioni delle imprese del territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

