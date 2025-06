Simeone verso l’addio al Napoli | il Pisa neopromosso sogna il colpo Cholito

Il calcio italiano continua a sorprendere, e questa volta il protagonista è Giovanni Simeone. Dopo un'intensa avventura con il Napoli, il giovane attaccante potrebbe cambiare rotta, con il Pisa, neopromosso in Serie B, che sogna di assicurarsi le sue qualità. Un’operazione che potrebbe rivoluzionare il mercato e aprire un nuovo capitolo per Simeone. Restate con noi per scoprire i dettagli di questa possibile svolta!

Un nuovo capitolo potrebbe aprirsi per Giovanni Simeone, pronto a dire addio al .

Ultimissime Inter LIVE: Inzaghi verso l’addio ai nerazzurri, contatti con Fabregas. Simeone nome nuovo? - Inzaghi potrebbe dire addio all'Inter, un cambiamento che scuote il mondo nerazzurro. Con contatti in atto per Fabregas e Simeone come nuovo nome sul tavolo, il club sta ripensando la propria strategia.

Simeone verso l’addio al Napoli: dove può andare; MERCATO - Schira: Simeone e Ngonge non rientrano nei piani futuri del Napoli; Juventus, nuovo rinforzo da Madrid: lo manda Simeone.

Simeone verso l’addio al Napoli: il Pisa neopromosso sogna il colpo Cholito - Simeone verso l’addio al Napoli: il Pisa neopromosso sogna il colpo Cholito Un nuovo capitolo potrebbe aprirsi per Giovanni Simeone, pronto a dire addio ...

Pisa Calcio punta su Alessio Zerbin e Giovanni Simeone per il calciomercato - Il Pisa Calcio valuta Alessio Zerbin e Giovanni Simeone per rinforzare la squadra, con trattative in corso per prestiti dal Napoli.

Simeone la prima scelta del Pisa per l’attacco (CorSport) - Giovanni Simeone è in uscita dal Napoli, vorrebbe trovare maggiore minutaggio; per questo, il Pisa neopromosso si è fatto avanti per lui.