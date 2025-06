Simeone la prima scelta del Pisa per l’attacco CorSport

Il Pisa, tornato in Serie A con grandi ambizioni e un budget di circa 30 milioni, punta a rinforzarsi con nomi di spicco. Tra i favoriti c’è Giovanni Simeone, in uscita dal Napoli, desideroso di minuti e di rilanciare la propria carriera. La sua esperienza potrebbe essere il fiore all’occhiello del nuovo progetto toscano, che guarda con entusiasmo al futuro. L’attenzione resta alta: l’affare si fa sempre più vicino.

Giovanni Simeone è in uscita dal Napoli. L’attaccante argentino, figlio del Cholo tecnico dell’Atletico Madrid, vorrebbe trovare maggiore minutaggio; per questo, il Pisa neopromosso si è fatto avanti per lui. Simeone la prima scelta del Pisa per l’attacco, piace anche Zerbin. Come riportato dal Corriere dello Sport: Il Pisa è tornato in Serie A con grandi ambizioni. I toscani potranno contare infatti su un budget di mercato da circa 30 milioni, di cui almeno 12-15 verranno spesi per l’acquisto di una punta. L’obiettivo è chiaro: un attaccante esperto, strutturato, capace di fare la differenza. Insomma, un vero trascinatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Simeone la prima scelta del Pisa per l’attacco (CorSport)

Pisa Calcio punta su Alessio Zerbin e Giovanni Simeone per il calciomercato - Il Pisa Calcio punta deciso sul calciomercato per rafforzare la rosa e affrontare la prossima stagione con rinnovato entusiasmo.

