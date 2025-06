Silvio Berlusconi era spiato Ma non da pm o agenti segreti Le microspie messe dalla moglie Veronica svela Michele Santoro – Il video

Un retroscena sorprendente, svelato da Michele Santoro durante una puntata di Di Martedì, rivela come Silvio Berlusconi fosse spiato non da PM o agenti segreti, bensì attraverso microspie installate dalla moglie Veronica. Un episodio che coinvolge anche Maurizio Costanzo, offrendo uno sguardo inedito sulla vita privata di figure pubbliche e i segreti nascosti dietro le quinte. Una rivelazione che mette in discussione molte apparenze e apre a nuove riflessioni sulla privacy dei personaggi più influenti.

«Sono passati tanti anni e sì, posso raccontarlo perché ora non mette nei guai nessuno», così Michele Santoro ha introdotto la rivelazione che ha fatto a Giovanni Floris in diretta nel suo programma Di Martedì. Un retroscena che riguardava Silvio Berlusconi, e che coinvolgeva anche un’altra persona che non c’è più: Maurizio Costanzo, terzo protagonista di una conversazione privata di qualche anno fa. «Ricordate quando Berlusconi apparve in una conferenza stampa sventolando una microspia che era stata trovata nella sua casa ufficio di Roma?», ha spiegato Santoro. Si era subito gridato al complotto, immaginando oscure trame. 🔗 Leggi su Open.online

