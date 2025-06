Silvio Baldini resterà a Pescara oppure no? Cosa filtra

Dopo la straordinaria cavalcata e il recente ritorno in Serie B, i tifosi del Pescara si chiedono: Silvio Baldini resterà o lascerà la panchina biancazzurra? L'incertezza avvolge il futuro del condottiero toscano, mentre le speranze di una continuità vincente si intrecciano con i rumors di mercato. La risposta a questa domanda cruciale potrebbe segnare il destino del progetto del Delfino per la prossima stagione, anche se il cuore dei supporter spera ancora in un lieto fine.

