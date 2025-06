Silvia Salis sindaca di Genova | Record di donne in giunta ma la notizia è la competenza

Silvia Salis, neo sindaca di Genova, ha portato un record storico: sette donne su dodici membri della giunta. Un traguardo che rappresenta non solo un risultato di equità , ma soprattutto un segno tangibile di competenza e impegno per il futuro della città . Questa conquista, però, si inserisce in un quadro più ampio di cambiamento e progresso, perché alla fine ciò che conta davvero è la qualità delle idee e delle azioni messe in campo per il benessere di Genova.

M ilano, 9 giu. (askanews) – Il numero di donne in giunta a Genova "è un record assoluto ne siamo fieri non è la notizia più rilevante quella è la competenza e la possibilità di fre bene per questa città ma siamo 7 su 12?. Leggi anche › Chi è Silvia Salis, nuova sindaca di Genova: la passione per lo sport, le battute sessiste, la dedica al padre Lo ha detto la neosindaca della città Silvia Salis presentando le sei assessore e i cinque assessori della sua giunta, a cui si aggiunge la stessa prima cittadina che ha tenuto per sé tre deleghe.

