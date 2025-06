Sigilli all' albergo fuorilegge il questore chiude per 10 giorni una struttura ricettiva a Ponte San Giovanni

In un'azione decisa contro l'illegalità, il questore di Perugia, Dario Sallustio, ha disposto la chiusura temporanea di un albergo a Ponte San Giovanni, evidenziando un impegno forte per tutelare sicurezza e legalità. Dopo aver riscontrato numerose violazioni amministrative, le autorità hanno adottato questa misura drastica, sottolineando la priorità di mantenere un ambiente sicuro e regolamentato. Questa decisione rappresenta un passo importante nella lotta contro le strutture fuorilegge, dimostrando che nessuna tolleranza è concessa.

Il questore Dario Sallustio ha disposto la chiusura e la sospensione della licenza di un albergo per 10 giorni a seguito di numerose violazioni amministrative riscontrate dal personale della polizia amministrativa della Questura di Perugia e della polizia locale di Perugia. Nel corso dei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Sigilli all'albergo fuorilegge, il questore chiude per 10 giorni una struttura ricettiva a Ponte San Giovanni

