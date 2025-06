Sicuri in Montagna d’estate | appuntamenti sulla prevenzione

Se ami esplorare le vette e vivere l’estate tra panorami mozzafiato, non perdere il grande appuntamento del 15 giugno. La giornata nazionale “Sicuri in Montagna d’Estate”, giunta alla sua 25ª edizione, promuove la cultura della prevenzione e la sicurezza in montagna. Un'occasione imperdibile per imparare a riconoscere i rischi più comuni e godersi la natura in tutta sicurezza. La montagna aspetta solo te!

Torna domenica 15 giugno la giornata nazionale che Club Alpino Italiano (CAI) e Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) dedicano alla prevenzione degli incidenti più frequenti che possono capitare a chi frequenta la montagna durante la bella stagione. L’evento diffuso, arrivato alla 25esima edizione, da quest’anno cambia denominazione: non più “Sicuri sul Sentiero”, ma “Sicuri in Montagna d’estate”, in considerazione della diversificazione delle attività praticate registrata in questi ultimi anni, che di conseguenza ha accresciuto la tipologia dei rischi. Oltre agli escursionisti, infatti, su Alpi e Appennini sono in aumento gli appassionati di mountainbike e i frequentatori delle vie ferrate e delle falesie. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Sicuri in Montagna d’estate”: appuntamenti sulla prevenzione

