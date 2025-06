Sicurezza sul lavoro | Calderone sottolinea aumento dei controlli e dialogo con le parti sociali

La sicurezza sul lavoro resta una priorità fondamentale per il Governo, che si impegna a rafforzare i controlli e a mantenere un dialogo aperto con le parti sociali. La ministra Marina Calderone ha sottolineato l’importanza di collaborare attraverso tavoli tecnici dedicati, evidenziando i dati Inail aggiornati al primo quadrimestre 2025, che mostrano segnali incoraggianti ma non devono far abbassare la guardia. La strada verso ambienti di lavoro sempre più sicuri è tracciata, e il coinvolgimento di tutti è essenziale.

Sulla sicurezza sul lavoro "è volontà del Governo continuare il proficuo dialogo con le parti sociali, anche attraverso l'istituzione di tavoli tecnici ad hoc": la ministra del lavoro, Marina Calderone, riferendo in Aula al Senato "sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro", richiama i dati Inail sulle denunce di infortunio, aggiornati al primo quadrimestre 2025 per sottolineare che sono "dati confortanti, senza dubbio, ma non per questo sufficienti". E nel suo intervento cita di dati sugli accertamenti di Ispettorato nazionale del lavoro, Inps e Inail che evidenziano "un aumento di circa il 60% dei controlli ispettivi dal 2022 al 2024" indicando "che servono come impulso per continuare in questa direzione nel nostro impegno - dice - per la tutela effettiva dei lavoratori". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sicurezza sul lavoro: Calderone sottolinea aumento dei controlli e dialogo con le parti sociali

