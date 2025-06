Sicurezza stradale in Puglia accordo Regione-Pirelli | telecamere e sensori per valutare qualità dei percorsi

Regione Puglia e Pirelli hanno siglato un accordo innovativo per migliorare la sicurezza stradale nella regione. Il progetto prevede l'installazione di telecamere e sensori avanzati, integrati nel sistema Pirelli Cyber Tyre, per valutare la qualità dei percorsi e prevenire incidenti. Questa tecnologia all'avanguardia rappresenta il primo sistema al mondo di monitoraggio stradale che combina dati dai pneumatici e visivi, aprendo la strada a un nuovo standard di sicurezza su strada.

Sarà il primo sistema al mondo di monitoraggio stradale capace di unire dati rilevati dai pneumatici, elaborati dal sistema hardware e software Pirelli Cyber Tyre, con quelli visivi, raccolti con la tecnologia Univrses attraverso telecamere installate a bordo delle autovetture. Regione Puglia e. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Sicurezza stradale in Puglia, accordo Regione-Pirelli: telecamere e sensori per valutare qualità dei percorsi

In questa notizia si parla di: stradale - puglia - regione - pirelli

Regione Puglia e Pirelli insieme per monitorare le strade Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

In puglia il primo sistema di monitoraggio stradale con i dati raccolti dai pneumatici connessi Pirelli; Accordo Regione Puglia-Pirelli per monitoraggio infrastrutture stradali; Tronchetti Provera: «Il bilancio di Pirelli troppo bello per non farlo passare. Il golden power? Spero non serva».

In puglia il primo sistema di monitoraggio stradale con i dati raccolti dai pneumatici connessi Pirelli - Puglia e Pirelli hanno infatto siglato un accordo per attivare un sistema di monitoraggio della rete viaria nel territorio regionale con lo scopo di creare una mappa dello “stato di salute” delle stra ...

Pneumatici intelligenti Pirelli monitorano le strade in Puglia - La Regione Puglia e Pirelli hanno siglato un accordo per attivare un sistema di monitoraggio della rete viaria nel territorio con lo scopo di creare una mappa dello 'stato di salute' delle strade pugl ...

Sicurezza stradale in Puglia, accordo Regione-Pirelli: telecamere e sensori per valutare qualità dei percorsi - Il sistema 'Cyber Tyre' è in grado di raccogliere informazioni che giungono da sensori posti nei pneumatici.