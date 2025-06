Sicurezza stradale a Fregene | Basta perdere tempo serve una consulta permanente

A Fregene, la sicurezza stradale è un tema urgente e non più rinviabile. Con l’estate alle porte, gli incidenti si moltiplicano e la situazione diventa sempre più preoccupante. È ora di agire con decisione: basta perdere tempo, serve una consulta permanente che garantisca interventi efficaci e immediati. Solo così potremo riportare serenità sulle nostre strade e proteggere chi ci vive e ci visita.

Fiumicino, 9 Giugno 2025 – “Con l’arrivo dell’estate, la situazione degli incidenti stradali a Fregene ha raggiunto livelli allarmanti”. Inizia così la lettera dell’associazione senza scopo di lucro Autonomia da Fiumicino, indirizzata al Comandante della Polizia locale e alle autorità del territorio. “ Negli ultimi giorni, – si legge ancora – si sono verificati diversi incidenti, è stato fatto notare, tra cui uno particolarmente grave il 2 giugno, che ha visto una madre salvare il suo bambino lanciando il passeggino in tempo per evitare un tragico impatto. Una situazione denunciata più volte, ma non sembra migliorare: “Le forze dell’ordine, – spiega l’associazione – spesso difficili da reperire, non vengono nemmeno chiamate in molti casi di incidenti lievi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it