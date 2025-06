Sicurezza in arrivo altri agenti di Polizia a Salerno e in Campania

La sicurezza si rafforza in Campania: nuovi agenti di polizia stanno arrivando per tutelare cittadini e territori. Un impegno concreto del governo, con 12 uomini a Caserta, 19 a Napoli, 14 ad Avellino e altri 8 tra Salerno e Benevento, testimonia la volontà di migliorare la protezione e il controllo nelle aree più strategiche. Grazie all’instancabile lavoro di Ministero e sottosegretari, la regione si avvicina a un futuro più sicuro e tranquillo.

Prosegue il potenziamento degli organici della Polizia di Stato in Campania. Dodici uomini arriveranno a Caserta, diciannove a Napoli, quattordici ad Avellino e altri otto tra Salerno e Benevento. "Merito del lavoro che stanno portando avanti il ministro Matteo Piantedosi e il sottosegretario. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Sicurezza, in arrivo altri agenti di Polizia a Salerno e in Campania

