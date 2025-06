Sicurezza idrogeologica Rio Granarolo e Bulgarnò i lavori al via entro fine mese

Entro fine mese, prenderanno il via i lavori di sicurezza idrogeologica sul rio Granarolo e a Bulgarnò, due interventi fondamentali per proteggere la comunità e migliorare le infrastrutture locali. La ricostruzione dei ponti e la messa in sicurezza della rete idrica rappresentano un passo importante verso un territorio più sicuro e resiliente. I cantieri sono pronti a partire, garantendo un futuro più stabile e protetto per i residenti.

Sono state aggiudicate le attività riguardanti la ricostruzione dei ponti sul rio Granarolo e quelle inerenti alla messa in sicurezza della rete idrica nel centro abitato di Bulgarnò. Nel dettaglio, sarà la ditta impresa Mattei ad occuparsi dell’intervento relativo ai ponti, mentre a sostenere le operazioni nella frazione sarà la ditta I.G.T impresa Generali Torri Srl di Montecastello (frazione di Mercato Saraceno). I lavori, il cui inizio è previsto entro il mese di giugno, sono stati distribuiti dalla Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Valle del Savio. "La messa in sicurezza idrogeologica del territorio e la manutenzione straordinaria della rete fognaria - dichiarano il sindaco Enzo Lattuca e l’Assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri - sono due priorità assolute, su cui interveniamo con opere che interessano diverse zone del territorio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza idrogeologica. Rio Granarolo e Bulgarnò, i lavori al via entro fine mese

In questa notizia si parla di: Sicurezza Granarolo Bulgarnò Lavori