Si sente male in gita col figlio di 10 anni che prova a rianimarlo guidato al telefono dal 112 | morto 49enne

Una gita in famiglia si trasforma in un dramma improvviso quando un padre di 49 anni si sente male sul Monte Calvario, a Gorizia. Con il cuore in gola, il figlio di 10 anni prova a salvarlo, guidato telefonicamente dagli operatori del 112. Un gesto di coraggio e speranza in una situazione tragica, dimostrando che anche i più giovani possono essere eroi nei momenti di crisi. Continua a leggere.

Un bambino di 10 anni ha cercato di rianimare il padre che si è sentito male mentre erano in gira sul Monte Calvario (Gorizia), guidato al telefono dagli operatori del 112. Ma l'uomo non ce l'ha fatta ed è morto tra le sue braccia: "Nessuno avrebbe potuto fare di più". 🔗 Leggi su Fanpage.it

