Si sente male durante una liposuzione e muore poco dopo

Una tragica notizia scuote il mondo dell’estetica: una donna di 47 anni ha perso la vita a Roma, poco dopo un intervento di liposuzione. Un episodio che evidenzia l’importanza di affidarsi a professionisti qualificati e di conoscere i rischi legati a procedure invasive. La sicurezza deve essere sempre prioritaria in ogni trattamento estetico, affinché la bellezza non comprometta la vita.

Una donna di 47 anni è morta a Roma nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 giugno dopo essere stata trasportata in condizioni critiche al Policlinico Umberto I per una liposuzione alla quale si era sottoposta poche ore prima. L'intervento estetico era iniziato intorno alle 17 in uno studio medico. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Si sente male durante una liposuzione e muore poco dopo

