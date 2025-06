Si scrive Plastic Free si legge Ambiente Responsabilità ed Impatto | la sostenibilità come dovere quotidiano

Scopri come ogni gesto quotidiano può fare la differenza in un mondo sempre più fragile. La nuova puntata del podcast A Biz Story – Focus On: Fatto in Italia, in onda venerdì 13 giugno alle ore 13, affronta il tema cruciale della responsabilità ambientale, con protagoniste Silvana Cantone e Francesca Ligresti di Plastic Free Onlus. Un invito a riflettere e agire per un futuro più sostenibile, perché ogni azione conta e può davvero cambiare il nostro pianeta.

La nuova puntata del podcast A Biz Story – Focus On: Fatto in Italia, in onda venerdì 13 giugno alle ore 13, porta al centro del dialogo un tema cruciale: la responsabilità ambientale. Protagoniste di questo episodio sono Silvana Cantone e Francesca Ligresti, attiviste e portavoce di Plastic Free Onlus, una delle realtà italiane più

Palme finte in spiaggia, la guerra di Plastic free. Federbalneari: noi attenti all’ambiente - A San Benedetto, la battaglia contro le plastiche si fa strada con l’uso di palme finte e la richiesta di vietare gli ombrelloni hawaiani in rafia sintetica.

