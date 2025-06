Si scambiano foto di bimbi ebrei nei lager | scoperte le chat di un gruppo neofascista diversi minorenni indagati

Un inquietante scandalo scuote il panorama sociale italiano, rivelando chat neofasciste con immagini sconvolgenti di bambini ebrei nei lager. Tra i coinvolti, un 17enne indagato per promozione di un’associazione di estrema destra, accusato di diffondere odio razziale e di glorificare la Shoah. Questa scoperta mette in luce il pericolo persistente di sentimenti neonazisti tra i giovani, sollevando interrogativi su come affrontare e contrastare tali minacce. Continua a leggere.

Un 17enne è indagato dalla Polizia quale promotore di un sodalizio di estrema destra finalizzato alla propaganda e all’istigazione a delinquere per motivi di odio razziale, anche mediante l’apologia della Shoah. Nelle chat sono state trovate immagini di bimbi ebrei rinchiusi nei lager. 🔗 Leggi su Fanpage.it

