Si rinnova la rete dell' acqua e del gas in via Cerchia | tre mesi di lavori ecco come sarà organizzato il cantiere

Lavori di rinnovo della rete dell'acqua e del gas in via Cerchia: tre mesi di interventi per migliorare il servizio. Durante questo periodo, il traffico sarĂ chiuso tra viale Spazzoli e viale Roma, con le operazioni che partiranno da sud e si concluderanno entro il 14 settembre. La nuova infrastruttura garantirĂ una rete piĂą efficiente e sicura per tutti i residenti e i pendolari. Restate aggiornati per scoprire come questa rinnovata arteria cambierĂ il vostro modo di muovervi in cittĂ .

Si rinnova la rete dell'acqua e del gas in via Cerchia. Per questo motivo l'arteria chiuderĂ al traffico. I lavori avranno inizio il 16 giugno e si concluderanno il 14 settembre. Il tratto interessato sarĂ quello compreso fra viale Spazzoli e viale Roma. Il cantiere partirĂ da sud.

