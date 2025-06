si ribalta in strada con il trattore agricoltore muore schiacciato a san casciano

Una tragedia sconvolge San Casciano in Val di Pesa: questa mattina, un agricoltore ha perso la vita durante un incidente in strada. Il trattore si è ribaltato sulla Cassia, lasciando automobilisti sgomenti e testimoni increduli. La scena, improvvisa e drammatica, ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine e dei soccorsi. Resta da chiarire cosa abbia provocato questa tragica fatalità , che ha colpito profondamente la comunità locale.

San Casciano in Val di Pesa (Firenze), 10 giugno 2025 – Una tragedia in strada, avvenuta davanti agli occhi di numerosi automobilisti che questa mattina, 10 giugno, si sono trovati a transitare lungo la Cassia, strada regionale 2, a Barberino Val d'Elsa. Poco dopo le 9 un trattore si è ribaltato durante la marcia. Per l'uomo alla conduzione del mezzo agricolo non c'è stato niente da fare, è morto sul colpo dopo essere stato schiacciato dal mezzo. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano Val di Pesa che con dei cuscini hanno alzato il trattore, per estratto l'uomo che era giĂ privo di vita, tanto che i sanitari del 118 presenti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.