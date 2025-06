Si ribalta con la moto un volo di diversi metri sull' asfalto | ragazzino in ospedale

Un brutto incidente in moto ha coinvolto un ragazzino di 17 anni a Soiano, lasciandolo ricoverato in ospedale. La dinamica, ancora in fase di accertamento, ha visto il giovane ribaltarsi sull’asfalto dopo aver perso il controllo della sua moto. La comunità si stringe attorno a lui, sperando in una pronta ripresa e nella chiarezza delle cause di questo grave episodio. Rimanete con noi per aggiornamenti sulla vicenda.

È ancora in ospedale il ragazzino di 17 anni protagonista suo malgrado di un brutto incidente in moto, domenica sera a Soiano. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale della Valtenesi, intervenuti per i rilievi, il 17enne stava percorrendo Via Brescia da Carzago in direzione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Si ribalta con la moto, un volo di diversi metri sull'asfalto: ragazzino in ospedale

