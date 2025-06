Si ribalta con il trattorino mentre taglia l’erba | morto

Una giornata drammatica a Tolentino: un uomo di 60 anni, intento a tagliare l’erba con il trattorino in un campo sopraelevato, ha perso il controllo e si è ribaltato, tragicamente perdendo la vita. La scena si è verificata questa mattina in contrada Pianciano, suscitando sgomento tra la comunità locale. È ancora da chiarire cosa abbia causato l’incidente, ma la tragedia ha lasciato tutti sgomenti e un senso di vuoto.

Tolentino (Macerata), 10 giugno 2025 – Un'altra tragedia a Tolentino. Questa mattina, intorno alle 10, in contrada Pianciano, un uomo di 60 anni stava tagliando l'erba con un trattorino nel campo di sua proprietà quando all'improvviso è caduto. Il campo si trova in una posizione sopraelevata rispetto alla strada (circa 3-4 metri sopra). Il sessantenne col trattore, dalle prime ricostruzioni, sarebbe caduto da questa scarpata finendo sulla strada. Ed è rimasto schiacciato sotto al trattore. Un urto violentissimo che purtroppo non ha lasciato scampo. Sul posto i vigili del fuoco, per liberarlo dal mezzo, gli operatori sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.