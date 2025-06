Si può portare il cane in piscina? Tutte le norme e le regole da conoscere

Portare il proprio cane in piscina può essere un'esperienza divertente e rafforzare il legame tra voi, ma è fondamentale conoscere le norme e le regole che regolano questa attività. Dal rispetto delle disposizioni dei gestori alle precauzioni di sicurezza, ogni dettaglio conta per garantire un momento piacevole e senza problemi. Ecco tutto quello che devi sapere prima di tuffarti in questa avventura acquatica con il tuo amico a quattro zampe.

Andare in piscina con il proprio cane può essere un'esperienza bellissima, ma è bene conoscere alcune regole basilari per poter entrare. I privati, così come i gestori delle piscine pubbliche, possono decidere di interdire del tutto o in parte l'ingresso ai cani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

