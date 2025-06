Si allargano le proteste in America | 150 arresti a San Francisco 700 Marines a LA

Le proteste contro le politiche migratorie dell'Amministrazione Trump si espandono in tutto il Paese, coinvolgendo città come San Francisco, Los Angeles, Atlanta e New York. Con oltre 150 arresti solo a San Francisco e decine di scontri in altre metropoli, il movimento si fa sempre più sentire, alimentando un dibattito acceso sulla gestione dell'immigrazione negli Stati Uniti. La tensione tra manifestanti e forze dell'ordine continua a crescere, e la situazione resta critica...

Le proteste contro le politiche migratorie dell'Amministrazione Trump dilagano anche in altre città americane, oltre a Los Angeles e San Francisco. In quest'ultima il bilancio dei manifestanti arrestati è salito ad almeno 150. I manifestanti sono scesi in piazza anche ad Atlanta, Seattle, Dallas, Louisville e New York, dove la polizia ha arrestato diverse persone. I manifestanti e la polizia si stanno ancora confrontando a Los Angeles, dove sono iniziate le proteste, con scontri attualmente nell'Arts District e a Little Tokyo. Per tutto il giorno, la polizia ha usato granate stordenti e proiettili di gomma per disperdere i manifestanti che presidiano il Federal building in centro città, difeso dagli agenti in assetto antisommossa dell'Ice, l’agenzia federale responsabile del controllo delle frontiere e dell’immigrazione, e dai soldati della Guardia nazionale, una forza militare riservista che può essere attivata sia dal governo statale che da quello federale in caso di emergenze - si tratta di cittadini che, nella vita quotidiana, hanno lavori civili ma che si addestrano regolarmente per essere pronti a intervenire in caso di bisogno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it