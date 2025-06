Si accascia a terra in strada | gravissimo un uomo

Un drammatico episodio si è verificato a Bareggio, dove un uomo di 57 anni si è improvvisamente accasciato in strada, lasciando tutti senza parole. Trasportato in codice rosso al pronto soccorso, le sue condizioni sono appese a un filo. La vicenda si è svolta nel pomeriggio di martedì 10 giugno, poco prima delle 14.30, lasciando la comunità sotto shock. Cosa è successo esattamente? Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti.

Un uomo di 57 anni è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dopo essersi sentito male in via Magenta a Bareggio (hinterland Ovest di Milano) nel pomeriggio di martedì 10 giugno. Le sue condizioni sono delicate. Tutto è accaduto pochi istanti prima delle 14.30, come riportato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Si accascia a terra in strada: gravissimo un uomo

