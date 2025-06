Shimpei Tominaga Samuele Battistella condannato a 12 anni per omicidio preterintenzionale | aveva sferrato il pugno fatale all' imprenditore giapponese

Un verdetto che scuote la comunità: Samuele Battistella, 20 anni, condannato a 12 anni di carcere per l’omicidio preterintenzionale dell’imprenditore giapponese Shimpei Tominaga. La vicenda ha acceso il dibattito sulla violenza improvvisa e le sue tragiche conseguenze, lasciando un segno indelebile nella cronaca locale. La sentenza chiude un capitolo doloroso, ma apre anche riflessioni sulla responsabilità e sulla prevenzione dei gesti impulsivi.

UDINE - Dodici anni di carcere per omicidio preterintenzionale a Samuele Battistella, il 20enne di Mareno di Piave che sferrò il pugno fatale all'imprenditore giapponese Shimpei.

A Udine il processo per la morte di Shimpei Tominaga ucciso un anno fa da tre 20enni imputati per omicidio preterintenzionale. Il PM ha chiesto 12 anni e 4 mesi per Samuele Battistella, 12 per Abdallah Djouamaa e 10 per Daniel Wedam. Partecipa alla discussione

