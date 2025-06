Shadow of a teenage daydream - fotografie di Sara Messinger in mostra presso Crumb Gallery

Shadow of a Teenage Daydream, la mostra di Sara Messinger alla Crumb Gallery, invita a un viaggio emozionale tra sogni e realtà dell’adolescenza. Queste fotografie non sono solo testimonianze di crescita, ma anche riflessi degli stessi sentimenti che ci accomunano, creando un ponte tra l’artista e lo spettatore. Entrate in un mondo dove l’immagine diventa specchio e porta con sé il potere di trasformare le nostre prospettive.

«Queste immagini non mostrano solo il loro viaggio alla scoperta di sé, ma riflettono anche il mio. Sono diventata parte del loro mondo e, senza accorgermene, loro hanno cambiato la mia vita.» Con queste parole la giovane fotografa americana Sara Messinger introduce "Shadow of a Teenage Daydream".

Sara Messinger, Shadow of a Teenage Daydream - Un racconto fotografico nato per caso, nell'estate del 2021 alla base di Shadow of a Teenage Daydream, prima mostra personale in Italia di Sara Messinger.