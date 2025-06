Shablo svela la data di uscita dell’album Manifesto

Shablo svela finalmente la data di uscita del suo attesissimo album "Manifesto", un progetto che promette di rivoluzionare la scena urban italiana. Con un mix irresistibile di jazz, soul e le sue influenze culturali profonde, l’artista italo-argentino ci guiderà in un viaggio musicale autentico e coinvolgente. Preparatevi a vivere un’esperienza unica: l'album sarà disponibile molto presto, segnando l'inizio di un nuovo capitolo artistico per Shablo.

Shablo annuncia oggi la data di uscita dell’album Manifesto che presenterĂ dal vivo in un tour estivo. Si chiama Manifesto l’album che racconterĂ appieno la visione, la ricerca artistica del producer italo-argentino Shablo che con le sue intuizioni e la sua sensibilitĂ musicale ha plasmato la scena urban italiana così come la conosciamo oggi. Nelle vesti di frontman d’eccezione, Shablo affonda a piene mani nelle sue radici culturali: jazz, soul e, ovviamente, la black music contemporanea. Così dĂ vita al suo nuovo album in uscita il 4 luglio per Oyster Music Island Records. Shablo, ha anticipato il suo progetto sul piĂą grande palco italiano, il Festival di Sanremo, dove ha portato la street song La Mia Parola. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu