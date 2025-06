Sguardi concentrati e qualche richiamo | il primo allenamento di Chivu

Cristian Chivu si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, dirigendo il primo allenamento sulla panchina dell’Inter. Sguardi concentrati, qualche richiamo e tanta determinazione: il romeno si mette in gioco in vista del Mondiale per Club negli Stati Uniti, con la prima sfida contro il Monterrey il 18 giugno a Los Angeles. I tifosi già sognano, pronti a seguire ogni passo di questa emozionante avventura. Guarda il video del primo allenamento e lasciati coinvolgere.

In attesa della partenza con destinazione Stati Uniti per giocare il Mondiale per Club (prima partita a Los Angeles contro il Monterrey il 18 giugno), Cristian Chivu ha diretto il suo primo allenamento dopo aver accettato l'incarico sulla panchina dell'Inter. Sguardi concentrati e qualche richiamo per il romeno, in attesa di ritrovare in gruppo i rientranti dalle Nazionali. Guarda il video del primo allenamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sguardi concentrati e qualche richiamo: il primo allenamento di Chivu

In questa notizia si parla di: Primo Allenamento Sguardi Concentrati

Allenamento Juve, lavoro atletico e focus sulla tattica: il report dalla Continassa nel primo giorno di preparazione per la sfida contro l’Udinese - La Juventus si prepara intensamente per la sfida contro l'Udinese, con un allenamento focalizzato sul lavoro atletico e su aspetti tattici.

Su questo argomento da altre fonti

Sguardi concentrati e qualche richiamo: il primo allenamento di Chivu; SS Milazzo, al via gli allenamenti con mister Niko Caragliano. Ecco lo staff.

Milan, allenamento verso il Newcastle: concentrazione e poca voglia di scherzare. Out Kalulu e Caldara VIDEO - Nei primi 15’ minuti aperti alla stampa il Milan ha iniziato a preparare la sfida di domani a San Siro contro il Newcastle dell’ex Tonali.

Primo allenamento azzurri, c'è anche Pisilli - Primo allenamento a Coverciano per la Nazionale per preparare le prime partite casalinghe della stagione valide per la Nations League, giovedì a Roma contro il Belgio e lunedì prossimo a Udine ...

Cagliari, primo allenamento dell’anno: Mina e Luvumbo ancora a parte - Primo gennaio in campo per il Cagliari che ha svolto un allenamento pomeridiano in vista della partita contro il Monza di domenica 5 gennaio (ore 12.