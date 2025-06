Sgt Rock riceve un aggiornamento promettente dopo la pausa della produzione

Dopo un periodo di incertezza e silenzio, emergono segnali promettenti riguardo a Sgt. Rock. Nonostante le voci di una possibile cancellazione e il passaggio del regista Luca Guadagnino a nuovi progetti, gli aggiornamenti recenti suggeriscono che il celebre soldato potrebbe tornare sul grande schermo. Le speranze non sono affatto svanite: il futuro di Sgt. Rock potrebbe riservare ancora sorprese emozionanti, dimostrando che il suo ritorno è più vicino di quanto si pensi.

Abbiamo importanti aggiornamenti sui piani di DC Studios per Sgt. Rock, e il film potrebbe non essere così morto come alcuni vorrebbero farci credere. Il mese scorso è emersa la notizia che DC Studios ha deciso di accantonare Sgt. Rock. Si è parlato di riprese del film nel 2026, ma il regista Luca Guadagnino è già passato a un altro progetto, Artificial. La sua inesperienza nella regia di film ad alto budget è stata indicata come una delle possibili ragioni del rinvio di Sgt. Rock, così come le preoccupazioni per il meteo britannico (le riprese erano previste per l'estate, ma diversi ritardi hanno messo in dubbio la fattibilità ).