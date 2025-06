Sfuma Medina il Marsiglia nel suo futuro | può aprirsi Balerdi per la Roma?

L’orizzonte del calcio si ridisegna tra sogni e realtà: sfuma Medina dal Marsiglia, mentre Pu242 potrebbe aprire le porte di Balerdi alla Roma. Il rifiuto di Ranieri di allenare la Nazionale risuona come un messaggio chiaro, sottolineando l’amore incondizionato per il club capitolino. Ora, Gasperini deve conquistare una piazza scettica, puntando su un mercato intelligente e su una difesa solida: tutto parte da qui, per riscrivere il futuro giallorosso.

Il no di Ranieri alla Nazionale è un messaggio potentissimo per tutto l'ambiente Roma, l'ennesima testimonianza di come le intenzioni di quello che è forse oggi l'uomo più amato nell'ambiente giallorosso siano di pura concentrazione verso il club che ama alla follia. Gasperini ha bisogno del suo totale sostegno per convincere una piazza che non lo ha mai visto con occhi a cuoricino, e tutto parte da un mercato oculato. Priorità ad una difesa che ha perso elementi importanti e potrebbe vederne partire altri, ma da questo punto di vista si registra una brutta notizia. Dopo i noti fatti dell'estate scorsa legati a Danso, i giallorossi vedono sfuggire dalle mani un altro centrale del Lens, questa volta non per gli stessi motivi: come riportato dal portale francese sport.

