Sfollate dopo l’esplosione | a Bagnatica tre famiglie sono ancora senza casa cerchiamo appartamenti

Dopo l’esplosione che ha sconvolto Bagnatica, tre famiglie sono ancora senza casa e cercano urgentemente un nuovo appartamento. La comunità si è mobilitata con iniziative di solidarietà, raccogliendo oltre 75mila euro per i bisogni di prima necessità e organizzando eventi per sostenere chi ha perso tutto. Ora, il nostro obiettivo è trovare loro una sistemazione stabile. La speranza di tornare a ricostruire una vita serena non si perde: insieme possiamo fare la differenza.

Bagnatica (Bergamo), 10 giugno 2025 – Proseguono le iniziative di solidarietà da parte della comunità di Bagnatica nei confronti delle famiglie residenti nella palazzina di via Isolabella nella quale, nella mattinata di lunedì 27 maggio, si è verificante una potente esplosione provocata da una fuga di gas. Oltre alla raccolta fondi, che ha portato finora 75mila euro per i beni di prima necessità, e alla cena di solidarietà, tenutasi sabato sera alla cascina Fuì, organizzata per raccogliere altri soldi, il prossimo passo è trovare sistemazioni a lungo termine ai nuclei familiari in difficoltà. L’appello del municipio . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sfollate dopo l’esplosione: a Bagnatica tre famiglie sono ancora senza casa, “cerchiamo appartamenti”

In questa notizia si parla di: Bagnatica Esplosione Famiglie Sfollate

