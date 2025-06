Sfigurò una paziente | è iniziato il processo al chirurgo estetico Stefano Stracciari

Una vicenda che scuote il mondo della chirurgia estetica italiana: Stefano Stracciari, noto come "dottor Silicone", si trova sotto processo per aver causato gravi lesioni a una sua paziente durante un intervento. La causa, che coinvolge responsabilità e dilemmi etici, apre un dibattito sul confine tra arte medica e rischi nascosti. Ma cosa si cela dietro questa intricata vicenda? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

È iniziato il processo a carico di Stefano Stracciari, il "dottor Silicone", chirurgo estetico accusato di aver sfigurato una sua paziente. In carcere dallo scorso aprile, il medico che operava nella sua casa-ambulatorio di Pianoro dovrà rispondere di lesioni colpose davanti alla giudice Simona. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - "Sfigurò una paziente": è iniziato il processo al chirurgo estetico Stefano Stracciari

