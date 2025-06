Sfida di calcio a otto tra sport e amicizia

Iniziamo la stagione di queste sfide all'insegna dello spirito di squadra, della solidarietà e del divertimento, dove l’amicizia tra le forze dell’ordine e i rappresentanti comunali si trasforma in un grande gesto di beneficenza. Sabato alle 14 allo stadio Bernicchi, cinque formazioni si sfideranno in una partita emozionante e ricca di significato, dimostrando che lo sport unisce e fa bene alla comunità.

Forze dell’ordine e amministratori comunali per un torneo che unisce lo sport alla solidarietà. Una sfida di calcio “a otto“ all’insegna dell’amicizia e della beneficenza quello in programma sabato dalle 14 allo stadio Bernicchi. A scendere in campo saranno cinque formazioni in rappresentanza del Comune, della Guardia di finanza, dell’ Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco. "Iniziamo la stagione di queste sfide calcistiche nel segno dell’amicizia, avviate qualche anno fa, con un torneo di calcio a otto che vede alternarsi squadre in rappresentanza delle forze dell’ordine e associazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sfida di calcio a “otto“ tra sport e amicizia

In questa notizia si parla di: Amicizia Sfida Calcio Otto

Sfida di calcio a “otto“ tra sport e amicizia; Derby salvezza: Copparo sfida Amici di Stefano nello spareggio playout; Calcio a 5, Mondolfo tra le prime 8 squadre in Coppa Italia: ora la sfida con Roma.

Sfida di calcio a “otto“ tra sport e amicizia - In campo le formazioni con rappresentanti di Comune, guardia di finanza, carabinieri, polizia di Stato e vigili del fuoco.

Calcio per l’amicizia porta il gioco online - Negli ultimi otto anni, la piattaforma di Calcio per l’amicizia ha aiutato giovani di tutto il mondo a incontrarsi per condividere l’amore per il calcio, imparando valori etici, come amicizia ...