Sfera Ebbasta è partito dal Maradona di Napoli il Summer Tour

Il Summer Tour di Sfera Ebbasta ha preso il via dal cuore pulsante di Napoli, nello storico stadio Maradona, con un evento indimenticabile. Dopo aver conquistato i palazzetti pieni, il trap italiano si tinge di azzurro e si prepara a scatenarsi nelle prossime tappe. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica: scopri il calendario e assicurati i biglietti per continuare questa straordinaria avventura estiva.

Si è tinto di azzurro il Summer Tour di Sfera Ebbasta, partito il 7 giugno da Napoli. Una notte live da ricordare per Sfera, che dopo il recente tour nei palasport andato completamente sold out, ha dato ufficialmente il via alla sua tournée estiva prendendosi lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Per la sua prima volta nel tempio del Pibe de Oro, Sfera Ebbasta non si è risparmiato, ripercorrendo tra i boati del pubblico la sua incredibile storia in musica che gli è valsa 232 Dischi di Platino, 33 d'Oro e l'affetto incondizionato dei fan.

Sfera Ebbasta inaugura la sua estate live a Napoli - L’estate di Sfera Ebbasta si accende a Napoli, dove il celebre rapper italiano aprirà la sua stagione live con un evento imperdibile.

Visto tik tok dove si dice che il concerto di Sfera Ebbasta a Napoli è stato la giungla tipo c'era gente che andava in giro col coltello a strappare catenine e rubare cellulari Partecipa alla discussione

Si è tinto di azzurro il "Summer Tour" di Sfera Ebbasta, partito dallo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli #SferaEbbasta #Napoli #Maradona Partecipa alla discussione

